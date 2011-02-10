«Борисполь» увеличил количество обслуженных пассажиров на 25% - до 500 тыс.

В январе 2011 года количество перевезенных пассажиров в/из столичного аэропорта «Борисполь» увеличилось на 25% по сравнению с январем 2010 г. - до 500 тыс. пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, количество самолето-вылетов, которые были осуществлены, достигло 7906 рейсов, что на 26% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Кроме того, через аэропорт «Борисполь» было перевезено 2463 тонны груза — на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, «Борисполь» в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличил количество обслуженных пассажиров на 16% - до 6,7 млн. человек, количество самолето-вылетов возросло на 12% и составило почти 100 тыс. рейсов.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» является главными воздушными воротами Украины и обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. На сегодня из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на 100 маршрутах международных и внутриукраинских рейсов.