В Тернополе третий день бастуют частные перевозчики.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Союза перевозчиков и владельцев автобусов Тернопольской области Виктор НАМАКА, сегодня на рейсы не вышли 88 автобусов.

«За два дня ситуация не изменилась. Объекты конкурса не пересматриваются, и остается ситуация, что один из семи объектов включает в себя половину маршрутов города, причем самых рентабельных», – сказал В.НАМАКА.

Он добавил, что городской голова Тернополя Сергей НАДАЛ ушел в отпуск, а его заместитель по экономическим вопросам Владимир КАМИНСКИЙ – на больничном.

«Создается впечатление, что некому эту проблему решать. Не знаю, так совпало или так было задумано. Но завтра мы проводим акцию под мэрией, соберутся водители с женами и детьми, ведь третий день водители не зарабатывают денег, а кормить семью за что-то нужно», – сказал В.НАМАКА.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля в Тернополе треть автобусов, принадлежащих частным перевозчикам, не вышла на маршруты в связи с акцией протеста. Перевозчики таким способом пытаются привлечь внимание к неравным, как они утверждают, условиям конкурса на обслуживание маршрутов в Тернополе, который состоится 28 февраля.

Они протестуют против того, что в одном из объектов конкурса собраны самые рентабельные маршруты. При этом, чтобы претендовать на этот объект, городской совет требует от перевозчика иметь в наличии 96 автобусов. Тогда как автопарки местных перевозчиков не превышают 15 автобусов.

Начальник городского управления транспорта Игорь МЕДИНСКИЙ заверяет, что забастовка перевозчиков не влияет на работу общественного транспорта, поскольку на рейсы выпускают резервные автобусы.

В целом ежедневно на рейсы в Тернополе выходят 203 автобуса и 47 троллейбусов. Из них 50 автобусов коммунального предприятия «Горавтотранс».

Члены «Союза перевозчиков и владельцев автобусов Тернопольской области» имеют 132 автобуса.