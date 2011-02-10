Заезд на мостовой переход со стороны Конча-Заспы откроют в конце марта–начале апреля

Заезд на новый автомобильно-железнодорожный мост в Киеве со стороны Конча-Заспы (с правого на левый берег) будет открыт в конце марта – начале апреля 2011 г. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Юго-Западной железной дороги со ссылкой на информацию выездного совещания 9 февраля при участии начальника ЮЗЖД Алексея КРИВОПИШИНА.

Как отмечают в ведомстве, автомобильное движение со стороны моста им. Патона (с правого на левый берег) будет введено позже, а также — заезд с левого на правый берег в сторону Конча-Заспы.

Согласно сообщению, участники совещания положительно оценили темпы строительства моста и определились со сроками открытия заезда на него со стороны Конча-Заспы.

«Благодаря четкому финансированию удалось сохранить темп, который мы взяли в прошлом году. Задача, которая была поставлена правительством по обеспечению графика работ и введения моста в эксплуатацию, будет выполена в установленный срок», - отметил начальник ЮЗЖД.

Согласно сообщению, работы на строительстве моста ведутся круглосуточно, поэтому до начала «Евро 2012» все составляющие железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр будут функционировать на полную мощность.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 г. в Киеве было открыто автомобильное движение по Дарницкому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу с левого берега на правый (в сторону моста Патона).

27 сентября было открыто железнодорожное сообщение по переходу.

Полностью переход планируется завершить к сентябрю 2011 г.