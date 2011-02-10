«Укрзализныця» уравняла цену билетов при покупке через ж/д кассы и Интернет

С 10 февраля т.г. стоимость железнодорожных проездных документов в кассах и приобретенных в Интернете с помощью сервиса е-kvytok одинаковая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, это сделано для популяризации услуги по реализации билетов через мировую сеть.

Как отмечают в ведомстве, в настоящее время «Укрзализныця» продолжает работу над проектом «Электронный билет». На сегодня пассажир может распечатать проездной документ на принтере и сразу идти на поезд № 165/166 Днепропетровск-Киев без визита в кассу. В ближайшее время количество поездов, где тоже можно будет пользоваться полноценным электронным билетом, расширят.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе, комиссионный сбор зависел от стоимости билета, приобретаемого через Интернет, и составлял от 5 грн. и выше.

Справка УНИАН. В 2009 году пассажиры «Укрзализныци» зарезервировали и оформили через Интернет 82,2 тыс. билетов, из них через Сеть было оплачено 71,7 тыс., зарезервировано свыше 1 тыс. мест. 71% билетов пассажиры оформили в отделениях «Укрпочты».

Первый этап программы по бронированию мест через Интернет с последующим оформлением билета в кассе «Укрзализныця» внедрила 22 декабря 2008 года.

Второй этап программы, когда пассажир может оплатить через Интернет полную стоимость проезда и услугу заказа, был внедрен 30 марта 2009 года. После оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, после предъявления которого он оформляет билет в любой кассе «Укрзализныци» в любой день до отправления своего поезда.

Осенью 2010 г. начался третий этап программы, в экспериментальном режиме. С 20 октября в поезде №165/166 "Днепропетровск-Киев" в пяти вагонах посадочный документ считывается проводником при помощи специального устройства по штрих-коду на электронном билете, который пассажир самостоятельно может распечатать на обычной бумаге после оплаты через Интернет.