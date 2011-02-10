В Херсоне создадут машиностроительный кластер на базе ХМЗ и "АнтоРуса"

В Херсоне планируют создать машиностроительный кластер на базе ООО "Херсонский машиностроительный завод" и концерн "АнтоРус".

Как передает корреспондент УНИАН, проект создания кластера представлен сегодня на заседании регионального комитета по экономическим реформам, который проходит в Херсоне под председательством Президента Украины Виктора ЯНКОВИЧА.

Проект представлял начальник управления промышленности Херсонской облгосадминистрации Алексей ПРИСТАЯ.

Согласно проекту, в результате создания кластера планируется производство на базе ХМЗ и "АнтоРуса" зерноуборочных комбайнов, автомобильных и судовых подъемников, автобусов и троллейбусов.

В качестве смежников для данного производства планируется привлечь еще 25 различных предприятий как из Херсонской области, так и других регионов Украины.

Стоимость проекта оценивается в 3,47 млрд. грн.

Проект планируется реализовать за 5 лет, достигнув по истечении этого срока экономического эффекта в размере 1 млрд. грн. и перечислив в бюджет 973 млн. грн.

Предусмотрено, что за пять лет на предприятиях кластера будут собраны 1,4 тыс. зерноуборочных комбайнов и 1600 автобусов и троллейбусов.

Также предполагается создание 1,62 тыс. рабочих мест на головных предприятиях кластера и еще 1 тыс. рабочих мест - на смежных предприятиях.

Справка УНИАН. ООО "Херсонский машиностроительный завод" был создан на базе производственных мощностей ОАО "Херсонские комбайны". Позднее на этих же активах было создано новое предприятие ООО "Научно-производственное предприятие "Херсонский машиностроительный завод". Завод специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. ХМЗ входит в структуру ООО "НПП "БелоцерковМАЗ" (Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов "Славутич".

ООО "Херсонский автосборочный завод "АнтоРус" был основан на базе производственных мощностей Херсонского судостроительного завода в 2001 г. Специализируется на выпуске пассажирских автобусов малого и среднего класса "Антон" и "Руслан".