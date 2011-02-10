Терминал D в "Борисполе" будет готов в 1-м квартале 2012 года

Терминал D Государственного международного аэропорта «Борисполь» будет полностью готов к сдаче в первом квартале 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент совместного предприятия "Dogus-Alarko-YDA JV" Бурак ТАЛУ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Согласно данным турецкой компании, строительство идет по графику и завершится в установленные сроки – в последнем квартале 2011 года.

Как пояснил Б.ТАЛУ, как правило, после завершения строительства необходимо несколько месяцев для того, чтобы сдать объект в эксплуатацию.

«Что касается завершения строительных работ, они на настоящий момент выполнены на 35%»,- сказал Б.ТАЛУ.

При этом он отметил, что в терминал уже частично начало поступать оборудование от другого подрядчика. «Если мы все это суммируем, то работы по терминалу завершены на 60%. Надеемся, что все будет завершено к концу этого года», - сказал он.

Б.ТАЛУ сообщил, что сейчас на строительстве практически завершены бетонные работы, строительство фасада и работы по устройству крыши.

По данным СП, началось строительство автомобильной эстакады, введена в эксплуатацию дорога. На строительстве работают 1 400 человек, 80% из них украинцы.

Б.ТАЛУ напомнил, что стоимость строительства по контракту составляет 450 млн. долларов с НДС. По его словам, подрядчик уже получил 30% оплаты от суммы контракта. На вопрос, изменилась ли стоимость строительства с момента подписания контракта, Б.ТАЛУ ответил, что изменение стоимости будет, в частности, в связи с изменением валютных курсов, а также изменениями проекта, но незначительное. «Во время процесса были внесены изменения в проект, но не думаю, что они существенно повлияют на стоимость проекта», - отметил он.

По словам президента СП "Dogus-Alarko-YDA JV", незначительное изменение стоимости является нормальным для таких больших проектов, при этом он не назвал возможного изменения. Как отметил Б.ТАЛУ, компания получает оплату по факту выполненных работ, соответственно готовится ежемесячный отчет. Контроль за этим осуществляет японская компания-консультант.

Напомним, терминальный комплекс будет включать в себя терминал площадью 100 тыс. кв. м, перрон в 200 тыс. кв. м, 11 телетрапов, автоэстакаду длинной 1,4 км, дорогу 4 км и топливозаправочную систему для самолетов.

Проектирование терминала осуществила украинская компания «Тебодин».

Справка УНИАН. Государственный международный аэропорт «Борисполь» расположен в 29 км от Киева и является крупнейшим международным аэропортом в Украине. Аэропорт принимает регулярные рейсы иностранных и украинских авиакомпаний.

Аэропорт имеет две взлетно-посадочных полосы: 4000 м и 3500 м.

Запланированная пропускная способность терминала D в аэропорту "Борисполь" - 3 тыс. пассажиров в час. Проект выполнен компанией «Japan Airport Consultants, Inc.". Генеральный подрядчик - компания «Dogus-Alarko-YDA JV» (Турция). Начало работ –

Начало работ - ноябрь 2008 года. Раньше планировалось, что терминал будет введен в эксплуатацию в 4-м квартале 2011 г.

Стоимость контракта - 377 млн. долл., из них 167 млн. долл. японской кредитной линии и 210 млн. долл. собственных средств ГМА “Борисполь”.