Кабмин назначил Яцука председателем нового состава НКРС

Кабинет Министров Украины назначил председателем нового состава Национальной комиссии по регулированию связи (НКРС) Петра ЯЦУКА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в НКРС.

По его словам, до данного назначения П.ЯЦУК занимал должность первого заместителя главы Госспецсвязи, ранее работал заместителем главы Госсвязи.

По данным источника, произошла смена всех членов НКРС, однако УНИАН информация о составе новой НКРС пока не предоставлялась.

Как сообщила председатель Интернет Ассоциации Украины Татьяна ПОПОВА, на данный момент известны шесть новых членов НКРС. Среди них, кроме П.ЯЦУКА, Людмила ЕЖОВА (ранее была членом НКРС), а также И.СИРОТЕНКО, ПОЛИЩУК («Укртелеком»), Людмила УЛАСЕНКО (Госсвязи) и Александр РЕЧКАЛОВ.

Справка УНИАН. Национальная комиссия по регулированию связи (НКРС) является регулирующим органом в сфере связи, в ее состав входят 8 членов, один из которых является председателем НКРС. Назначение и освобождение членов НКРС осуществляет Кабмин.