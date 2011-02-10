Львов задолжал ЛАЗу почти 30 млн. грн. за автобусы к Евро-2012
18:09, 10 февраля 2011Транспорт/Связь
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Львов – единственный город, который не рассчитался за автобусы к Евро–2012, с холдингом «Львовский автобусный завод».
Об этом заявил председатель наблюдательного совета ЛАЗа Игорь ЧУРКИН.
Как уточнили УНИАН в пресс-центре холдинга, Львовский городской совет до сих пор не погасил задолженность перед ЛАЗом в размере 25 млн. грн. за поставку партии автобусов к Евро–2012 в количестве 15 штук и 4,5 млн. грн. за два автобуса-гармошки, которые были переданы Львову еще в 2009 году.
«Из-за задолженности Львова, которая на сегодня составляет почти 30 млн. грн., на заводе осложнилась ситуация с закупкой комплектующих, что, соответственно, влияет на развитие производства», - отметил И.ЧУРКИН.
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