Львов задолжал ЛАЗу почти 30 млн. грн. за автобусы к Евро-2012

Львов – единственный город, который не рассчитался за автобусы к Евро–2012, с холдингом «Львовский автобусный завод».

Об этом заявил председатель наблюдательного совета ЛАЗа Игорь ЧУРКИН.

Как уточнили УНИАН в пресс-центре холдинга, Львовский городской совет до сих пор не погасил задолженность перед ЛАЗом в размере 25 млн. грн. за поставку партии автобусов к Евро–2012 в количестве 15 штук и 4,5 млн. грн. за два автобуса-гармошки, которые были переданы Львову еще в 2009 году.

«Из-за задолженности Львова, которая на сегодня составляет почти 30 млн. грн., на заводе осложнилась ситуация с закупкой комплектующих, что, соответственно, влияет на развитие производства», - отметил И.ЧУРКИН.