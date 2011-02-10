США за 6 лет вложат в высокоскоростное ж/д движение 53 млрд. долларов

Администрация США планирует за 6 лет вложить в высокоскоростное железнодорожное движение (ВСД) 53 млрд.долл. Об этом пишет сегодня газета «Ведомости».

С 2012 г. в США будет развиваться строительство магистралей трех классов: национальных (скорость 400 км/ч и более), региональных (200 км/ч) и соединительных путей (145 км/ч). 80% населения получит доступ к скоростной инфраструктуре. В 2010 г. США выделили $10,5 млрд на строительство высокоскоростных железных дорог. На следующей неделе Обама представит конгрессу проект бюджета на 2012 г. (в прежних проектировках на эти проекты было заложено $8 млрд).

Торговая палата США (ее члены — около 300 тыс. бизнесменов) поддержала инициативу, но не согласилась с источниками финансирования. «Нельзя начинать возводить мосты и дороги, пока за это кто-то не заплатит», — сказал FT вице-президент палаты Брюс Джостен.

Обосновать бюджет сложно, считает Дэвид Голберг из Transportation for America. Республиканцы против роста госрасходов при высоком объеме госдолга ($14,1 трлн, более 96% ВВП в 2010 г.). Нужно привлекать частных инвесторов, сказал республиканец Джон Мика, федеральное управление железных дорог не способно эффективно управлять ассигнованиями и отбирать проекты.