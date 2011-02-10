GM-Автоваз остановил конвейер на 3 дня из-за недопоставки комплектующих

Совместное предприятие российского Автоваза и американского автогиганта General Motors останавливает производство автомобилей Chevrolet Niva из-за недопоставки комплектующих, сообщает Рейтер.

Конвейер будет приостановлен 10, 11 и 14 февраля, но сотрудники СП получат за эти дни 2/3 средней зарплаты, сообщила компания.

Представитель GM-Автоваза не говорит о каких именно комплектующих идет речь, но источник, знакомый с причинами остановки конвейера, сказал Рейтер, что перебои возникли в поставках гидроусилителя руля.

Большинство комплектующих для производства единственной модели СП Chevrolet Niva поставляет Автоваз, но представитель СП говорит, что поставщик детали, из-за которой произошла остановка, - не Автоваз.

Российско-американское СП заработало в 2002 году, сейчас единственная модель на его конвейере - автомобиль Chevrolet Niva, который разработан российскими инженерами.

По 41,5 процента акций GM-Автоваз принадлежат General Motors и Автовазу, 17 процентов - у Европейского банка реконструкции и развития.

В 2010 году завод выпустил 36.996 Chevrolet Niva, увеличив производство на 60 процентов, план выпуска на 2011 год - 52.000 авто.