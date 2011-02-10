Сирия присоединится к проекту комбинированных перевозок «Викинг»

Сирия подтвердила намерение присоединиться к Соглашению о развитии перевозок грузов в направлении Балтийское море – Черное море. Как сообщает пресс-центр БЖД, такое заявление было сделано сегодня во время заседания белорусско-сирийско-венесуэльского комитета по транспорту, состоявшемся в управлении Белорусской железной дороги. Стороны, в частности, обсудили сотрудничество в области авиационного и ж/д транспорта.

Соглашение о развитии перевозок грузов в направлении Балтийское море – Черное море было подписано в мае 2008 г. в Вильнюсе министрами транспорта Беларуси, Литвы и Украины. Соглашение предписывает сотрудничество стран в целях увеличения объемов международных перевозок грузов, создание равных условий для заказчиков услуг ж/д транспорта, повышение эффективности транспортных связей, обеспечение безопасности движения, сохранности грузов и т.д. Комбинированный поезд "Викинг" - один из успешных проектов в рамках этого соглашения.

Как отмечает БЖД, присоединение к Соглашению Сирии будет способствовать привлечению дополнительных объемов перевозок грузов между странами.