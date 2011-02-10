В 2011 г. Белорусская железная дорога отремонтирует 576 км пути

В 2011 г. Белорусская железная дорога отремонтирует 576,6 км пути, сообщает пресс-центр БЖД.

Из них на 207,6 километрах предусмотрен восстановительный ремонт, при котором будет полностью обновлено железнодорожное полотно. На остальных 369 километрах проведут средний ремонт, во время которого участки пути будут модернизированы.

В этом году Белорусская железная дорога продолжит укладку стрелочных переводов на железобетонных брусьях, бесстыкового пути на железобетонных шпалах и пружинных рельсовых скреплениях. Для белорусской магистрали их производят ОАО «Осиповичский завод железобетонных конструкций» и «Завод СЖБ-11 ОАО «Светлогорский ДСК».

В 2010 году в результате проведения ремонтно-путевых работ модернизировано 534 км пути. Большая часть работ была проведена на направлениях: Орша-Минск-Брест, Минск-Гомель, Гомель-Калинковичи-Лунинец и др.

Благодаря проведенным ремонтным работам была увеличена скорость пассажирских поездов, в частности, на отдельных участках – до 140 км/ч.