Завтра в Беларусь привезут первую швейцарскую электричку для «Городских линий», сообщает пресс-центр БЖД.

Поскольку в Европе железнодорожная колея имеет другую ширину, состав везут из Швейцарии на шести грузовиках: длина каждого из них составляет 34 м, а высота – почти 5 м. Машины передвигаются с небольшой скоростью и только ночью. На сегодняшний день электропоезд уже проехал Швейцарию, Германию и находится в Польше недалеко от Познани.

Из Бреста электропоезд для «Городских линий» в сопровождении специалистов компании Stadler, немецкой компании-грузоперевозчика и представителей ГАИ будет доставлен к железнодорожным путям станции «Барановичи – Центральные». В локомотивном депо Барановичи поезд пройдет предэксплуатационную подготовку, руководить которой будут швейцарские специалисты. В Барановичах уже проведена подготовка подъездных путей, изготовлены специальные траверсы для погрузки-выгрузки.

БЖД заключила контракт со швейцарской компанией «Stadler» на поставку 10 электропоездов в марте 2010 года. Стоимость каждого электропоезда - около 6 млн. евро. Шесть из них будут работать по программе «Городских линий», связывающей Минск с пригородом, четыре – курсировать по региональным маршрутам.