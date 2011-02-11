Медведев поставил Киевскому вокзалу Москвы "двойку" за безопасность

Вчера президент РФ неожиданно нагрянул в Киевский вокзал Москвы, чтобы проверить, как исполняются его поручения по усилению безопасности на объектах транспорта, и выставил вокзалу "двойку".

Посещение Киевского вокзала не значилось в графике президента и потому стало для его работников неожиданностью. Глава государства приехал в сопровождении руководителей МВД и ФСБ, а также генпрокурора. Как сообщила РИА Новости его пресс-секретарь, "не на бумагах, а на деле посмотреть, какие слабые места и прорехи есть в работе."

При входе в здание вокзала Медведев не встретил ни одного сотрудника милиции. Также не было видно ни одной рамки металлоискателя. На перроне, куда зашел глава государства, тоже не оказалось ни одного сотрудника правоохранительных органов. Не смог отыскать своих коллег и дежурный милиционер, который принялся после вопроса президента звонить своим подчиненным. Выслушав объяснения дежурного, глава государства отметил, что вокзал - "такой же объект транспортной инфраструктуры, как метро и аэропорты", и потребовал, чтобы к пятнице ситуация была исправлена, в том числе поставлены рамки металлоискателей.

Сразу после посещения вокзала президент провел экстренное совещание в Кремле. Глава РЖД Владимир Якунин не принимал в нем участие, однако Медведев связался с ним по телефону и сообщил, что думает об увиденном. "Оценка за обеспечение безопасности неудовлетворительная", - сказал президент.

Медведев поручил главе РЖД навести порядок с безопасностью на железнодорожном транспорте и в течение трех дней доложить о результатах. В начале февраля Якунин сообщил, что РЖД планирует до конца 2011 года оснастить досмотровой техникой 34 вокзала в РФ.