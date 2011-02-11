Медведев нагрянул с очередной инспекцией во "Внуково"

Президент РФ Дмитрий Медведев, вчера неожиданно побывавший с инспекцией на Киевском вокзале Москвы, сегодня утром незапланированно приехал в московский аэропорт "Внуково-1", сообщаетРИА Новости.

Глава государства намерен лично оценить, насколько серьезно там отнеслись к его поручениям по усилению контроля за транспортной безопасностью. После теракта в московском аэропорту "Домодедово" 24 января, который унес 36 жизней, президент сформулировал ряд поручений по безопасности на транспорте, в частности, поручил рассмотреть вопрос о создании структуры по разработке соответствующих техсредств, проверить эффективность расходования денег, расширить кинологическую службу.

Вчера вечером, в частности, Медведев неожиданно посетил Киевский вокзал Москвы, и не встретив там ни одного милиционера, в том числе, на подходам к аэроэкспрессам, поставил этому объкту за безопасность "двойку". Сразу после посещения вокзала президент РФ провел совещание в Кремле с руководителями МВД и ФСБ, на котором пригрозил кадровыми решениями.

РЖД поручено за три дня привести в порядок ж/д вокзалы и другие потенциально опасные объекты .