Польские летчики для vip-полетов будут обучаться в России

Польские летчики будут проходить обучение в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на польский телеканал TVN24.

По данным телеканала, глава 36 Спецполка польской авиации, отвечающего за полеты высших должностных лиц, находится в Москве, где подписывает соглашения об обучении польских пилотов на авиасимуляторах самолетов Ту-154М и Як-40.

Это новая система обучения пилотов, принятая ВВС Польши в начале этого года. Аккредитованный при Межгосударственном авиационном комитете (МАК) представитель Польши Эдмунд Клих неоднократно заявлял, что отсутствие такого обучения для экипажа президентского Ту-154, разбившегося 10 апреля 2010 года в Смоленске, стало одной из причин трагедии, отмечает TVN24.

МАК 12 января обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Материалы технического расследования свидетельствуют, что в кабине пилотов во время посадки находился главком ВВС Польши Анджей Бласик. Согласно выводам экспертов, в том числе польских, его присутствие оказывало давление на пилотов и повлияло на их решение посадить самолет в Смоленске, несмотря на предупреждения диспетчеров.