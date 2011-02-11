Завод «Транссвязь» завершил 2010 год с убытком 2,2 млн. грн.

ОАО "Харьковский электротехнический завод "Транссвязь" завершило 2010 год с чистым убытком 2,157 млн. грн., тогда как за 2009 год чистая прибыль предприятия составила 0,140 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в 2010 году завод «Транссвязь» увеличил чистый доход на 13,6% по сравнению с 2009 годом – до 20,232 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 14,9% – до 23,684 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Харьковский электротехнический завод "Транссвязь" (Харьков) производит аппаратуру телемеханики и автоматики на железнодорожном транспорте, аппаратуру железнодорожной связи, аппаратуру автоблокировки, релейную аппаратуру, аппаратуру электропитания.

100% акций ОАО "Харьковский электротехнический завод "Транссвязь" принадлежат государству и находятся в управлении Министерства транспорта и связи Украины.

В 2009 году харьковский завод «Транссвязь» сократил чистую прибыль на 9,1% по сравнению с 2008 годом – до 140 тыс. грн.