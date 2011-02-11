Президент уволил Яцука с должности первого замглавы Госспецсвязи
13:49, 11 февраля 2011Транспорт/Связь
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Петра ЯЦУКА с должности первого заместителя председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Об этом говорится в указе №195/2011 от 9 февраля т.г., размещенном на сайте Президента.
Как сообщал УНИАН, по данным источника в НКРС, Кабмин назначил председателем нового состава Национальной комиссии по регулированию связи (НКРС) Петра ЯЦУКА.
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