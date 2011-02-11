Президент уволил Яцука с должности первого замглавы Госспецсвязи

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Петра ЯЦУКА с должности первого заместителя председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Об этом говорится в указе №195/2011 от 9 февраля т.г., размещенном на сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, по данным источника в НКРС, Кабмин назначил председателем нового состава Национальной комиссии по регулированию связи (НКРС) Петра ЯЦУКА.