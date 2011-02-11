Беларусь расширит пропускную способность пунктов на границе с Украиной

Беларусь в рамках Комплексной программы развития инфраструктуры автодорожных пунктов пропуска на государственной границе на 2011-2015 годы планирует расширить пропускную способность четырех погранпунктов на границе с Украиной - "Верхний Теребежов", "Мохро", "Новая Гута" и "Комарин".

Как УНИАН сообщили в пресс-службе правительства Беларуси, необходимость увеличения пропускной способности обусловлена вступлением Беларуси в Таможенный союз.

Одновременно инфраструктурное расширение погранпунктов будет осуществляться также на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей.

В настоящее время на госгранице Беларуси действует 24 автодорожных пункта пропуска, в том числе 10 обустроены по постоянной схеме. Пропускная способность составляет более 21 тысячи автомобилей в сутки. Доля транзита, перемещаемого через белорусский участок границы Таможенного союза автомобильным транспортом, в общей доле перемещенных товаров составляет 70%.

В результате реализации Комплексной программы общая пропускная способность автодорожных пунктов пропуска к 2015 году возрастет до 35 тысяч автомобилей в сутки. В целом программа предусматривает реконструкцию и строительство 11 автодорожных пунктов пропуска.