Президент назначил новый состав НКРС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил новый состав Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины.

Об этом говорится в указе №196/2011 от 9 февраля, опубликованном на сайте Президента.

Согласно документу, председателем НКРС назначен Петр ЯЦУК. В состав комиссии вошли Людмила ЕЖОВА, Тамара МАЛИНА, Ирина ПОЛИЩУК, Александр РЕЧКАЛОВ, Михаил СЕРДЮК, Игорь СИРОТЕНКО, Елена УЛАСЕНКО.

Вместе с тем, указом Президента № 194/2011 от 9 февраля т.г. Владимир ОЛИЙНЫК уволен с должности председателя НКРС.

При этом указами 187-193/2011 от 9 февраля т.г. Президент также уволил с должностей членов НКРС Бориса ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА, Владимира ЗВЕРЕВА, Владимира ХИЛЕНКО, Надежду КОСТРЫБУ, Владимира ПАЩУКА, Владимира СМОЛЯРА, Николая ТКАЧЕНКО.

Справка УНИАН. Национальная комиссия по регулированию связи (НКРС) является регулирующим органом в сфере связи, в ее состав входят 8 членов, один из которых является председателем НКРС.