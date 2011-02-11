Должностные лица Федосийского порта нанесли государству ущерб в 1,1 млн. грн.

Должностные лица Федосийского морского торгового порта нанесли государству ущерб в 1,1 млн. грн. при закупке оборудования за бюджетные средства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Феодосийского порта.

Установлено, что ими допущены нарушения при закупке оборудования за государственные средства, которое было приобретено по завышенной на 1,1 млн. грн. цене.