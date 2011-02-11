Тысячи пассажиров заблокированы в аэропортах Пакистана в связи с забастовкой авиакомпании PIA

Тысячи пассажиров не могут вылететь из аэропортов Пакистана в связи с продолжающейся уже четыре дня забастовкой работников государственной авиакомпании Pakistani International Airlines (PIA), сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

Забастовка пилотов и обслуживающего персонала началась во вторник, 8 февраля. Причиной недовольства авиаработников стало предложение руководства PIA обменяться маршрутами с турецкой авиакомпанией Turkish Airlines. По словам менеджеров PIA, подобная мера поможет авиакомпании улучшить свое финансовое положение и снизить многомиллионные убытки. В свою очередь, забастовщики опасаются, что это приведет к сокращению рабочих мест и заработных плат.

В настоящее время переговоры руководства авиакомпании с забастовщиками ни к чему не привели. По словам Тажвара, в пятницу авиакомпания не совершила ни одного полета, в городе Карачи на юге Пакистана был закрыт главный офис бронирования PIA. Всего с начала забастовки были отменены, по меньшей мере, 250 внутренних и международных рейсов.

Тысячи пассажиров в пятницу штурмовали информационные стойки в аэропорту Карачи, чтобы получить сведения хотя бы по какому-нибудь из отмененных рейсов. Похожая ситуация происходила и в аэропорту Исламабада. Эксперты уже начинают подсчитывать предполагаемый ущерб, который забастовка нанесет экономике Пакистана. В частности старший экономист пакистанской инвестиционной компании JS Global отметил, что только за первые четыре дня потери могут достигать около 20 миллионов долларов.

PIA, государственная авиакомпания Пакистана была основана в 1955 году, через восемь лет после образования пакистанского государства. Компания выполняет рейсы по 24 направлениям внутри страны и 39 - за ее пределами, в 25 стран Азии, Европы и Северной Америки. Штаб-квартира компании находится в Карачи, первой столице Пакистана.