«Горловский машиностроитель» купит более 50% акций Горловского машзавода

Антимонопольный комитет Украины (АМК) предоставил разрешение ЗАО «Горловский машиностроитель» (г. Горловка, Донецкая обл.) на приобретение акций ОАО «Горловский машиностроительный завод » (г. Горловка, Донецкая обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

Справка УНИАН. Горловский машиностроительный завод, специализирующийся на производстве горно-шахтного оборудования, сегодня оборудование не производит, предоставлял услуги компании "Горловский машиностроитель", созданной на его базе.

В июле 2001 года по решению Арбитражного суда Донецкой области Горловский машзавод и Авдеевский коксохимический завод создали ЗАО «Горловский машиностроитель».

В уставный фонд «Горловского машиностроителя» были переданы основные активы (цеха и оборудование) Горловского машзавода, в том числе 6 механических цехов, сборочный, литейный, кузнечный, термический цеха и цех металлических конструкций, оцененные в 18,62 млн. грн.

«Горловский машиностроитель» специализируется на производстве очистных и проходческих комбайнов, струговых и скреперо-струговых установок.

94,9% акций ОАО «Горловский машиностроительный завод» принадлежат государству и находятся в управлении Фонда госимущества Украины.