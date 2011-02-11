Порты РФ в январе увеличили грузооборот на 2,7%

Грузооборот морских портов России за январь 2011 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2010-го на 2,7% и составил 41,41 млн т, сообщила Ассоциация морских торговых портов.

Объем перевалки сухогрузов составил 15,78 млн т (+10,4%), в том числе: угля – 5,43 млн т (+16,7%), грузов в контейнерах – 2,77 млн т (+38,8%), минеральных удобрений – 0,94 млн т (+15,1%), руды – 0,74 млн т (рост в 2,3 раза), рефрижераторных грузов – 0,39 млн т (+34,5%), цветных металлов – 0,30 млн т (+1,0%), металлолома – 0,29 млн т (рост в 2,8 раза), сахара – 0,19 млн т (+21,1%), в то же время перегрузка зерна упала в 6,3 раза, черных металлов на 10,8%.

Объем перевалки наливных грузов составил 25,63 млн т (-1,5%), в том числе: нефти – 17,07 млн т (-5,4%), нефтепродуктов – 7,38 млн т (-6,1%).

Экспортных грузов перегружено 31,2 млн т, что на 1,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем перевалки импортных грузов составил 3,41 млн т (рост в 1,6 раза), транзитных – 4,39 млн т (+14,0%), каботажных – 2,39 млн т (-2,5%).

Операторы морских терминалов Северо-западного бассейна перегрузили 17,34 млн т грузов, что на 2,0% больше, чем за январь прошлого года. Объем перевалки сухогрузов составил 6,62 млн т (+22,0%), наливных – 10,71 млн т (-7,4%). Вырос грузооборот Большого порта Санкт-Петербург на 21,6% до 4,27 млн т, порта Калининград – на 8,7% до 1,14 млн т, порта Высоцк на 16,9% до 1,24 млн т, порта Усть-Луга – на 19,8% до 0,83 млн т, порта Архангельск – на 20,3% до 0,25 млн т.

Порты Южного бассейна перевалили 14,63 млн т грузов (-1,7%), из них сухогрузов 4,34 млн т (-3,3%), наливных грузов 10,28 млн т (-1,0%). Операторы морских терминалов порта Туапсе перегрузили 1,68 млн т (+1,4%), порта Астрахань – 0,38 млн т (+29,3%), порта Таганрог – 0,26 млн т (рост в 1,8 раза). Грузооборот порта Новороссийск за январь месяц 2011 года снизился (-7,8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,79 млн т.

Порты Дальнего Востока перегрузили 9,44 млн т грузов, что на 11,9% больше аналогичного периода прошлого года, из которых 4,81 млн т (+9,9%) составили сухогрузы и 4,63 млн т наливные грузы (+14,0%). Увеличили грузооборот компании порта Ванино на 11,6% до 1,39 млн т, Владивосток на 1,0% до 0,81 млн т, Восточный на 25,3% до 2,87 млн т, порты Сахалина на 12,7% до 1,8 млн т.

РЖД-Партнер