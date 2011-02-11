В Кировограде на строительство и ремонт дорог направят 12 млн. грн.

Кировоградский городской совет утвердил программу строительства, реконструкции и ремонта дорог на 2011 год с объемом финансирования в сумме 12,151 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, планируется получить средства из государственного бюджета в объеме 4,356 млн. грн., а также израсходовать 1,582 млн. грн. из общего и 6,212 млн. грн. из специального фондов городского бюджета.

Кроме того, программой предусмотрено 1,5 млн. грн. на эксплуатацию дорожной системы.

Отмечается, что протяженность всех дорог Кировограда составляет 507,9 км, из них с асфальтовым покрытием – 302,6 км, с улучшенным покрытием – 205,1 км. С такими недостатками, как ямочность, колейность, просадка и т.д., эксплуатируется почти 60% дорожной сети города.

Ежегодные расходы из местного бюджета на обслуживание дорог составляют всего 10% от нормативной потребности. По этой причине за последние 10 лет строительство и реконструкция дорог практически не осуществлялись, среднегодовые объемы капитального ремонта составляют около 2%, а среднего и текущего ремонтов – 3% от нормативной потребности.

Кроме того, только 35,6% улично-дорожной сети оборудовано искусственным освещением.