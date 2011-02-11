Перевозчики Тернополя с завтрашнего дня приостанавливают забастовку

В Тернополе частные перевозчики с завтрашнего дня приостанавливают забастовку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время сегодняшнего митинга перевозчиков под городским советом сообщил председатель «Союза перевозчиков и владельцев автобусов Тернопольщины» Виктор НАМАКА.

По его словам, соответствующее решение было принято в связи с тем, что прокурор города опротестовал решение городского совета об организации конкурса для перевозчиков на обслуживание маршрутов города, который должен состояться 28 февраля.

«Правоохранительные и контролирующие органы нас услышали. Антимонопольный комитет указал, что монополией на нашем рынке является концентрация у одного перевозчика более 30% маршрутов, а в объекте №6 конкурса собраны 38% маршрутов. Поскольку есть реакция контролирующих служб, нет смысла дальше создавать неудобства тернополянам», – сказал В.НАМАКА.

Он добавил, что акцию протеста в связи с неравными условиями конкурса перевозчики приостанавливают временно и возобновят, если будут считать, что городской совет продолжает нарушать законодательство.

В.НАМАКА также отметил, что члены союза не планируют подавать заявки на участие в конкурсе, хотя сегодня последний день для предоставления этих документов. «Пока не сформированы равноценные объекты, нам не на что подавать заявки. В союзе – 36 перевозчиков, которые имеют 132 автобуса. Возможно, кто-то из них и подаст заявки на те объекты, которые имеют 2-3 маршрута на 10-11 автобусов, если они и так их обслуживали, то это будет полностью нормально. Но в целом наша позиция – заявок не подавать», – отметил В.НАМАКА.

Как сообщал УНИАН, с 8 февраля в Тернополе частные перевозчики не вывели на маршруты треть автобусов в знак протеста против неравных условий конкурса на обслуживание маршрутов города, который должен состояться 28 февраля. В одном из объектов конкурса собраны самые рентабельные маршруты. При этом, претендент на этот объект должен иметь 96 автобусов, тогда как в автопарках местных перевозчиков не более 15-20 автобусов.

Справка УНИАН. Всего ежедневно на рейсы в Тернополе выходит 203 автобуса, из которых 50 автобусов коммунального предприятия «Горавтотранс», и 47 троллейбусов.