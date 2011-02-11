Грузооборот LDZ Cargo в январе увеличился на 1,5%

Грузооборот LDZ Cargo – дочернего предприятия Latvijas Dzelzcels – в январе 2011 года увеличился на 1,5% по сравнению с январем 2009-го – до 4,66 млн тонн.

По данным министерства сообщения Латвии, объем перевезенных в международном сообщении грузов за отчетный период составил 4,59 млн тонн (+2,1%). Общий объем транзитных грузов – 3,99 млн тонн (+1,3%), в том числе через припортовые станции проследовало 3,47 млн тонн (-5,8%).

Экспортных грузов перевезено 232,9 тыс.тонн (+20%), импортных – 368,5 тыс.тонн (+0,8%).

Сухопутный транзит через территорию Латвии составил 523 тыс. тонн (+103,5%).

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