СП «ОАК - Антонов» может начать работу в марте

Совместное предприятие в составе украинского Государственного авиастроительного концерна «Антонов» и Объединенной авиационной корпорации России (ОАК) может начать работу уже в марте текущего года.

Об этом УНИАН сообщил председатель правления ГАК «Антонов» Дмитрий КИВА.

«Буквально в ближайший месяц предприятие может начать работу», - сказал он.

При этом Д.КИВА отметил, что на сегодняшний день вопрос по созданию СП уже согласован в антимонопольном комитете и правительстве России.

Напомним, 27 октября 2010 г. в Киеве было подписано соглашение о создании российско-украинского совместного предприятия ООО «ОАК - Антонов» между российской «Объединенной авиастроительной корпорацией» (ОАК) и украинским Государственным авиастроительным концерном «Антонов».

Оно будет создано на равных условиях для обеих сторон и займется вопросами координации деятельности предприятий концерна «Антонов» и ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» в направлениях закупки комплектующих, производства, маркетинга и продаж, а также послепродажного обслуживания совместной продукции и создания новых модификаций самолетов «Антонов».

К числу программ, над которыми будет работать СП, относятся: дальнейшее развитие проектов региональных реактивных самолетов нового поколения Ан-148 и Ан-158, пассажирского турбовинтового Ан-140, военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70, возобновление производства новых вариантов транспортного Ан-124-100 «Руслан».

Справка УНИАН. В состав ГАК «Антонов» входят государственное предприятие «Антонов», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и Киевский авиаремонтный завод 410 гражданской авиации.

В состав ОАК входят АХК «Сухой», внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт", лизинговая компания "Ильюшин Финанс", НПК "Иркут", Комсомольское-на-Амуре авиационное объединение им Ю.А.Гагарина, межгосударственная авиастроительная компания "Ильюшин", Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", Новосибирское авиационное производственное объединение им Чкалова, ОАО "Туполев", Финансовая лизинговая компания, ОАО "ВАСО" и др.