«АвтоКрАЗ» в январе уменьшил производство в 2,5 раза

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг. Полтавская обл.) в январе 2011 года, по сравнению с январем 2010 года, уменьшила производство в 2,5 раза, или на 67 машин, - до 42 машин.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.

По данным предприятия, причиной снижения объемов производства стало отсутствие заказов.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

«АвтоКрАЗ» в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, в 3,6 раза увеличил объемы производства автомобилей - до 1 002 шт. и почти вдвое увеличил отгрузку потребителям автомобилей - до 1 063 шт.

«АвтоКрАЗ» в 2011 году планирует увеличить производство в 3 раза - до 3,3 тыс. автомобилей.