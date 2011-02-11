В Москве эвакуируют Курский вокзал
18:57, 11 февраля 2011Транспорт/Связь
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Курский вокзал в Москве эвакуируют в пятницу из-за анонимного звонка о возможности взрыва, сообщил представитель управления информации и общественных связей ГУВД Москвы, передают РИА Новости.
"Неизвестный позвонил в милицию в пятницу и сообщил, что на Курском вокзале в столице возможен взрыв. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, которые в настоящее время эвакуируют из здания вокзала людей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что вокзал обследуют сотрудники со специально обученными собаками.
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