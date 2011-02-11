Cирия подтвердила свою заинтересованность в развитии перевозок поездом «Викинг»

Сирийская Арабская Республика подтвердила свое намерение присоединиться к Соглашению о развитии перевозок грузов в направлении Балтийское море – Черное море, которое касается развития перевозок грузов контейнерным поездом «Викинг». Об этом сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги.

Согласно сообщению, об этом шла речь 10 февраля в ходе первого заседания белорусско-сирийско-венесуэльского комитета по транспорту в Минске.

Одним из основных вопросов заседания стало осуществление грузовых перевозок по мультимодальному транспортному коридору между Северной Европой и Ближним Востоком.

Согласно сообщению, присоединение Сирийской Арабской Республики к Соглашению будет способствовать привлечению дополнительных объемов перевозок грузов между странами и развитию транзитного потенциала Беларуси.

В ходе заседания Белорусская железная дорога провела презентацию своих возможностей по организации услуг по перевозке грузов, в том числе контейнерными поездами – в частности такими, как «Викинг».

Соглашение, к которому намерена присоединиться Сирия, подписано 12 мая 2008 года в г. Вильнюсе министрами транспорта Беларуси, Литвы и Украины.

Соглашение предписывает сотрудничество стран в целях увеличения объемов международных перевозок грузов, создание равных недискриминационных условий для заказчиков услуг железнодорожного транспорта, повышение эффективности транспортных связей, обеспечение безопасности движения, сохранности грузов и охраны окружающей среды в соответствии с международными нормами и стандартами.

Коридор Балтийское море – Черное море работает длительное время. В частности, по железной дороге из порта Ильичевск до порта Клайпеда протяженностью 1700 километров переправляются контейнеры от Черного до Балтийского моря.