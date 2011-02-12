В Тернополе стоимость проезда в маршрутках увеличится до 2 грн., в троллейбусах – до 1,5 грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, вчера соответствующие тарифы были названы на общественных слушаниях проекта решения исполнительного комитета «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров общественным транспортом общего пользования в Тернополе».

Проектом предусмотрено, что для студентов и учеников проезд в троллейбусах будет стоить 0,75 грн.

Предварительно перевозчики, которые подавали свои предложения по тарифам и экономические расчеты, инициировали увеличение тарифов до 2,5 грн. Представители же городского совета, проведя собственный экономический анализ и расчеты, отметили, что стоимость проезда в автобусах должна составлять не более 2 грн.

В ходе 4-дневной забастовки, которую устроили члены «Союза перевозчиков и владельцев автобусов Тернопольщины» по поводу неравноценных объектов конкурса на обслуживание маршрутов города, перевозчики неоднократно заявляли, что их устроит и тариф 2 грн.

Изменить тарифы в Тернополе могут ориентировочно с марта, поскольку их еще должны утвердить Министерство экономики и Министерство транспорта.

Справка УНИАН. Сейчас цена проезда в автобусах в Тернополе составляет 1,5 грн., в троллейбусах – 1 грн.

В последний раз тариф на проезд в маршрутных автобусах Тернополя изменяли в октябре 2008 года, когда он вырос с 1,25 до 1,5 грн.

В троллейбусах тарифы в последний раз пересматривали в июне 2009 года, тогда стоимость проезда повысили с 85 коп. до 1 грн.