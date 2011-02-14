«Киевавтодор» обещает круглосуточно работать над очисткой улиц от снега

В связи с ухудшением погодных условий «Киевавтодор» круглосуточно будет работать над очисткой улиц столицы для организации безопасного движения транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, уже сейчас на автодороги города привлечено 370 единиц снегоочистительной техники.

«Основное внимание будет уделяться центру Киева, учитывая его загрузку в рабочие дни, а также очистке остановок общественного транспорта, подходов к подземным пешеходным переходам и тротуарам», – отметили в КГГА.

Обеспечению организации дорожного движения и бесперебойной работы дорожников будет способствовать ГАИ города.

Одновременно с этим «Киевавтодор» призывает водителей не парковаться в центре города и, по возможности, воздержаться от поездок по городу без неотложной надобности, чтобы минимизировать препятствия дорожным службам во время очистки улично-путевой сети от снега.

Как сообщал УНИАН, синоптики прогнозирует в ближайшие дни последующее ухудшение погодных условий. В воскресенье ожидается снег и мокрый снег, метели, на дорогах гололедица.