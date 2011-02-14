Дорожные службы усилили работы на дорогах

Дорожные службы усилили работы на автодорогах для обеспечения проезда.

Как сообщает Министерство инфраструктуры, по состоянию на утро 13 февраля на зимнем содержании автомобильных дорог работает 1454 механизма и 2529 рабочих.

Таким образом, по состоянию на 8.00 проезд автотранспорта на дорогах общего пользования Украины, включая горные перевалы, обеспечен.

В то же время в министерстве сообщают о проблемах с движением на дорогах вчера, 12 февраля.

В частности, в результате неблагоприятных погодных условий в Тернопольской области с 10.00 до 17.00 было ограничено движение грузового автотранспорта и автобусов из-за отсутствия видимости, сильного ветра и бурана на некоторых автодорогах государственного значения, а также на местных дорогах в семи районах.

В Хмельницкой области 12 февраля с 13.00 до 16.45 из-за ненастья также было ограничено движение грузового автотранспорта и автобусов на автодорогах государственного и местного значения.