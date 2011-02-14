ПЖД из-за повреждения грузовых вагонов понесла 3,1 млн. грн. убытков

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в 2010 году из-за повреждения грузовых вагонов понесла убытков на сумму 3,1 млн. грн., что на 57% больше, чем в 2009 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Согласно сообщению, в прошлом году на ПЖД было повреждено 1251 грузовых вагонов. 98%, или 1233 вагона, были повреждены на промышленных предприятиях и в портах. Основные причины повреждений – сход вагонов с рельс и несоблюдение норм при выгрузке при помощи грейферов и магнитной шайбы.

Также в 2010 году на Приднепровской железной дороге зафиксировано 34 случая повреждения вагонов грабителями грузов. По данным фактам возбуждено 30 уголовных дел.