ПЖД из-за повреждения грузовых вагонов понесла 3,1 млн. грн. убытков
10:10, 14 февраля 2011Транспорт/Связь
1
Приднепровская железная дорога (ПЖД) в 2010 году из-за повреждения грузовых вагонов понесла убытков на сумму 3,1 млн. грн., что на 57% больше, чем в 2009 году.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.
Согласно сообщению, в прошлом году на ПЖД было повреждено 1251 грузовых вагонов. 98%, или 1233 вагона, были повреждены на промышленных предприятиях и в портах. Основные причины повреждений – сход вагонов с рельс и несоблюдение норм при выгрузке при помощи грейферов и магнитной шайбы.
Также в 2010 году на Приднепровской железной дороге зафиксировано 34 случая повреждения вагонов грабителями грузов. По данным фактам возбуждено 30 уголовных дел.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter