Список наиболее посещаемых интернет-ресурсов в Украине возглавил google

Список 25 наиболее посещаемых интернет-ресурсов (доменов) в Украине в январе 2011 года, как и в декабре 2010 года, возглавил google.

Об этом УНИАН сообщили в Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ).

Согласно сообщению, рейтинг наиболее посещаемых ресурсов составлен по данным исследования компании InMind, выполняемого по заказу ИнАУ.

По данным исследования, среднее значение дневной доли аудитории (среднедневной доли) google составило 58,22% посетителей. Далее в рейтинге расположились домены vkontakte (среднедневная доля – 55,68%), mail.ru (47,3%), yandex (34,99%), odnoklassniki (26,03%), facebook.com (21,20%). У остальных доменов среднедневная доля составила менее 20%.

Лидирует google и в рейтинге доменов, ранжированных по охвату пользователей (доле людей среди целевой аудитории, которые посещали ресурс по крайней мере один раз за месяц). На долю этого ресурса пришлось 74,10% пользователей. На втором месте в этом рейтинге домен mail.ru (71,48%), далее следуют vkontakte (69,93%), yandex (61,37%), youtube.com (52,95%), facebook.com (50,64%). У остальных интернет-ресурсов охват составляет менее 50% аудитории.

Отмечается, что в исследовании ресурсы google.com.ua, google.com, google.ru и другие были объединены в ресурс google. Также были объединены: yandex.ua, yandex.ru, ya.ru – в yandex; оdnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua – в odnoklassniki; vkontakte.ru, vk.ru – в vkontakte.

Справка УНИАН. Интернет-ассоциация Украины создана в ноябре 2000 года с целью консолидации усилий всех заинтересованных сторон в развитии Интернета в Украине. Ассоциация объединяет более ста компаний: крупнейших провайдеров, операторов связи, регистраторов доменных имен, производителей оборудования, выставочные, издательские и другие компании, имеющие непосредственное отношение к украинскому сегменту Интернета. Проект исследования украинской аудитории Интернета запущен ИнАУ в начале 2010 года.