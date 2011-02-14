Nokia ожидает роста выручки в производстве мобильных устройств

Финская компания Nokia (крупнейший в мире производитель мобильных телефонов) ожидает роста выручки в сфере производства мобильных устройств в 2011 году и в более долгосрочной перспективе, причиной которого станет дальнейший переход пользователей во всем мире на смартфоны, а также дальнейшее внедрение мобильных устройств и сервисов, особенно на развивающихся рынках.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Nokia.

Согласно долгосрочным прогнозам Nokia, валовая прибыль в мобильной отрасли окажется под давлением, связанным с факторами конкуренции.

В связи с началом проекта стратегического преобразования Nokia, объявленного 11 февраля 2011 года, перспективы ее подразделения «Устройства и сервисы» за весь год подвергаются воздействию значительных факторов неопределенности, поэтому Nokia в настоящий момент не считает возможным постановку целевых показателей на 2011 год. Nokia ожидает, что 2011-2012 гг. будут переходным периодом, поскольку компания инвестирует в создание успешной экосистемы совместно с Microsoft. По завершении переходного периода цели Nokia на более долгосрочный период следующие: темпы прироста чистой выручки подразделения «Устройства и услуги» ожидаются выше рыночных; маржа операционной прибыли подразделения «Устройства и услуги» составит 10% или более (не по стандартам отчетности МСФО).

Nokia и Nokia Siemens Networks ожидают некоторого роста доходов в целом по отрасли в 2011 году по сравнению с 2010 годом. Несмотря на ожидающийся рост по ряду направлений, включая мобильную широкополосную связь и сервисы, он будет отчасти компенсирован спадом по определенным направлениям с сохранением сложной ситуации в конкурентной среде.

С учетом устойчивой позиции Nokia Siemens Networks по направлениям отраслевого роста, цели Nokia и Nokia Siemens Networks таковы: темпы прироста чистой выручки Nokia Siemens Networks в 2011 году ожидаются выше рыночных; маржа операционной прибыли Nokia Siemens Networks в 2011 году ожидается выше порога рентабельности (не по стандартам отчетности МСФО).

Помимо этого Nokia и Nokia Siemens Networks продолжают ориентироваться на снижение компанией Nokia Siemens Networks общегодовых операционных расходов (не по стандартам отчетности МСФО) и производственных накладных расходов на 500 миллионов евро к концу 2011 года, по сравнению с показателями конца 2009 года.

Справка УНИАН. Nokia – мировой лидер по производству мобильных телефонов (в 2010 году ей принадлежало почти 33% рынка), в настоящее время телефонами компании пользуются 1,3 миллиарда человек во всем мире.