Мининфраструктуры рассчитывает на индексацию грузовых ж/д тарифов с 1 марта

Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает ввести в действие приказ о повышении тарифов на грузовые железнодорожные перевозки с 1 марта 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель министра Владимир КОРНИЕНКО.

«Работа над приказом об индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки продолжается, и мы надеемся, что с 1 марта он будет запущен в действие», - сказал В.КОРНИЕНКО.

Как сообщал УНИАН, планировалось повысить тарифы с 1 февраля. В январе 2011 года Министерство финансов Украины согласовало приказ Министерства инфраструктуры, которым предлагалось с 1 февраля т.г. поэтапное ежемесячное повышение железнодорожных грузовых тарифов на 2,2%.