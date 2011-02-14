"Укртелеком" прекращает почасовой учет разговоров на аналоговых АТС

С 1 марта 2011 года на аналоговых АТС местной телефонной сети ОАО «Укртелеком» прекращается эксплуатация устаревшего оборудования почасового учета местных телефонных разговоров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В соответствии с действующим законодательством Украины абоненты, подключенные к АТС, где не применяется оборудование почасового учета телефонных разговоров, оплачивают услуги местной телефонной связи согласно абонентской системе оплаты услуг местной телефонной связи без почасового учета телефонных разговоров.

В связи с этим начиная с 1 марта 2011 года абонентская плата с почасовой оплатой местных телефонных разговоров, которая платилась абонентами, подключенными к аналоговым АТС, будет заменена на абонентскую плату без почасовой оплаты местных разговоров, т.е. с 1 марта 2011 года абоненты, подключенные к аналоговым АТС, будут платить только фиксированную ежемесячную абонентскую плату независимо от длительности местных телефонных разговоров.

Размер абонентской платы без почасовой оплаты местных разговоров установлен действующими Предельными тарифами на общедоступные телекоммуникационные услуги, которые утверждены решением Национальной комиссии по вопросам регуляции связи от 28.04.2009 № 1491. Согласно этому решению, для бюджетных организаций и населения городов и районных центров абонентская плата без почасовой оплаты в месяц составляет 22,52 грн., для других организаций – 33,81 грн., для населения и бюджетных организаций сельской местности – 10,02 грн., для других организаций – 15,73 грн. (без НДС).

При этом, как сообщили в компании, льготы по абонентской плате, предусмотренные законодательством, будут сохранены.

Более детальную информацию о перечне аналоговых АТС, где прекращается эксплуатация устаревшего оборудования почасового учета местных телефонных разговоров, и диапазон номеров телефонов, подключенных к этим АТС, можно узнать в филиалах «Укртелекома».

В частности, в Киеве в перечень таких АТС входят АТС: 410-414, 417-419, 430, 431-434, 440, 443, 449, 510, 512, 513, 515-519, 550, 553, 558, 559 (для всех АТС диапазон номерного ресурса 0000-9999, т.е., например, 410-0000 – 410-9999).