Lufthansa с 15 февраля переходит в новый терминал «F» аэропорта «Борисполь»

С 15 февраля 2011 года авиакомпания Lufthansa переходит в новый терминал «F» аэропорта «Борисполь».

Как сообщает УНИАН пресс-служба аэропорта, в дальнейшем пассажиры авиакомпании Lufthansa будут обслуживаться только через терминал «F».

В «Борисполе» напоминают, что с 1 марта 2011 года в терминал "F" аэропорта переходит также авиакомпания «Роза Ветров».

По данным аэропорта, на сегодня из нового терминала осуществляются рейсы более 30 национальных и иностранных перевозчиков. Пассажиропоток за неделю в терминале «F» составляет от 30 до 40 тыс. пассажиров.

Напомним, терминал "F" был введен в действие осенью 2010 г.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» является главными воздушными воротами Украины и обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. На сегодня из аэропорта «Борисполь» осуществляют регулярные пассажирские рейсы более 50 авиакомпаний на 100 международных и внутриукраинских маршрутах.