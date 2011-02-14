На ЮЗЖД действует оперативный штаб по борьбе со снегом

На Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) действует оперативный штаб по борьбе со снегом, на который возложена ответственность за своевременную расчистку путей, стрелочных переводов, железнодорожных платформ и т.д.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, снегоуборочные поезда закрепляются за железнодорожными узлами, сортировочными, участковыми и большими пассажирскими станциями для уборки снега с самых уязвимых мест на станциях в период снегопадов и метелей.

По данным ЮЗЖД, к борьбе со снегом 12 и 13 февраля было привлечено 1457 работников железной дороги. Были проведены снегоочистительные работы на станциях: Конотоп, Хутор Михайловский, Шепетовка, Чернигов. Работники Юго-Западной дороги сосредоточили основные усилия на обеспечении бесперебойного движения пригородных, пассажирских и грузовых поездов.

Как отмечается в сообщении, для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов в зимний период подразделения отраслевой службы пути заранее провели подготовку снегоочистительной и снегоуборочной техники. В плановом порядке отремонтированы 35 снегоочистительных машин и 22 снегоуборочные машины.

Всего очисткой главных путей от снега в течение зимнего периода занимаются 62 машины.

Напомним, подразделениями отраслевой службы ЮЗЖД обслуживается 6,131 тыс. км главных путей перегонов и станций.