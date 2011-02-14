Начальник ДЖД поручил увеличить количество снегоуборочной техники

Начальник Донецкой железной дороги (ДЖД) Николай РОГОВ поручил увеличить количество тяжелой техники для проведения снегоочистительных работ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, основные усилия работники Донецкой магистрали сосредоточили на обеспечении бесперебойного движения пассажирских и пригородных поездов, а также на уборке от снега территорий станций и вокзалов. Со снегопадом борются во всех подразделениях железной дороги, где работают бригады службы пути для очистки стрелок от снега. Помощь также оказывают сотрудники других служб и подразделений.

Кроме того, для оперативного реагирования работает штаб по борьбе с непогодой, в котором установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений предприятия. Как отмечается в сообщении, в сложных метеорологических условиях движение поездов на Донецкой железной дороге выполняется в соответствии с графиком движения, никаких задержек пригородных и пассажирских поездов в выходные не было, поезда не отменяли.

В частности, вчера, 13 февраля, в течение дня и ночи для борьбы со снегом было задействовано 1259 и 837 работников железной дороги соответственно. Кроме того, с целью организации бесперебойного движения и безопасности были задействованы 11 снегоуборочных машин и другая специальная техника.