В ближайшие две недели в Вене обсудят строительство широкой колеи

В ближайшие две недели в Вене планируется обсудить строительство широкой колеи 1520 мм до Вены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил после встречи в Министерстве инфраструктуры Украины при участии первого вице-премьер-министра, министра транспорта, строительства и регионального развития Словацкой Республики Яна ФИГЕЛЯ генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«У нас завершились исследования перед разработкой ТЭО, мы получили отчет, и в Вене будет встреча участников проекта, на которой будет обсужден план дальнейших действий по его внедрению, по проведению предпроектных исследований», - сказал М.КОСТЮК.

По его словам, сегодня в ходе встречи с представителем транспортного министерства Словакии еще раз было подтверждено, что проект широкой колеи до Вены - «это продукт договоренности четырех железнодорожных администраций».

«Мы можем сказать, что при соответствующей работе, при увеличении объемов, при формировании тарифной политики, которая уже сегодня влияет на будущий проект, состояние сегодняшней инфраструктуры стран-участниц проекта говорит о том, что есть серьезные основания думать, что проект будет эффективным», - отметил гендиректор «Укрзализныци».

По его словам, несмотря на то, что проект является перспективой, работать над ним нужно уже сегодня. «Мы с удовольствием приступаем к реализации проекта организации локальных маршрутов пассажирского движения. Также проводим модернизацию существующей ширококолейной инфраструктуры для внедрения интермодальных перевозок. Я уверен, что все эти шаги по увеличению реальных объемов перевозок уже сегодня, заложат должные основания для развития нашего проекта, который оценен уже в 6 млрд. евро, вокруг него ведутся дискуссии, и мы готовим встречу руководства наших отраслей для его более детального обсуждения», - сообщил М.КОСТЮК.

По его словам, со словацкой стороной был обсужден вопрос относительно механизма формирования сквозной тарифной ставки при организации ж/д перевозок. «В первую очередь мы говорим о гармонизации тарифов на перевозку. Сегодня мы говорим, что стоимость перевозок по украинской железной дороге в 2,5 раза ниже, чем стоимость перевозок по территории наших соседей. Поэтому мы должны в этом плане организоваться», - отметил гендиректор.

По мнению М.КОСТЮКА, финансировать такой проект, как строительство широкой колеи, должен крупный бизнес. «И мы сегодня делаем все, чтобы бизнес заинтересовался», - сказал он. По его словам, это возможно со стороны как международных, так и украинских крупных финансово-промышленных групп.

Как сообщал УНИАН, компания Roland Berger в декабре 2010 г. завершила обоснование инвестиций проекта строительства железной дороги шириной 1520 мм на территории Словакии и Австрии до Вены, согласно которому стоимость новой железной дороги, которая должна пройти по территории Словакии наряду с существующей "европейской" колеей, оценивается в 6,3 млрд. евро. Дополнительно потребуется 240 млн. евро для организации грузовых терминалов и 130 млн. евро для закупки подвижного состава. Согласно выводам исследования, такие капитальные затраты сопоставимы с другими европейскими инфраструктурными проектами.

Глава РЖД прогнозировал, что проектирование широкой колеи стандарта 1520 мм от Кошице (Восточная Словакия) до Вены (Австрия) может начаться в 4-м квартале 2011 года.

Справка УНИАН. Железнодорожные администрации РФ, Украины, Словакии и Австрии в мае 2009 г. подписали меморандум о создании СП Breitspu Planungsgesellschaft mbH с целью обоснования инвестиций в проект достройки широкой колеи от Кошице до Вены. Продление широкой колеи в Европу к 2050 году позволит привлекать 16 млн. тонн грузов ежегодно, в случае "оптимистического сценария" грузопоток может составить 24 млн. тонн в год.

На большинстве железных дорог Европы используется колея шириной 1435 мм, а в России, странах СНГ, Балтии и Финляндии – колея 1520 мм. Новый маршрут позволит сократить время доставки грузов из Азии в Европу и обратно до 15 дней (сегодня с использованием альтернативного морского маршрута этот срок составляет 30 дней).

Планируется, что строительство новой линии будет проходить в 2013-2015 гг. С 2016 года начнется осуществление коммерческих перевозок.