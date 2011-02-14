Количество пользователей украинского интернета увеличилось на 1,6%

Размер украинской аудитории пользователей интернета (уникальные браузеры, сделавшие больше одного просмотра страницы (хита)

за текущий месяц + браузеры, которые просматривали страницы в этом и в

прошлом месяце) в январе 2011 года увеличился на 1,6% по сравнению с декабрем 2010 года и составил 21,04 млн. человек.

Такие результаты приводятся в отчете украинского портала Bigmir)net «Глобальная статистика украинского Интернета» за январь 2011 года, которым располагает УНИАН.

Согласно отчету, географически, как и прежде, лидирует киевский регион. Его доля составила 55,68% общей аудитории. Далее, в порядке убывания, следуют такие крупные регионы, как: Харьков (7%), Донецк (6,21%), Одесса (5,57%), Львов (5,17%), Днепропетровск (4,77%), Крым (2,41%), Луганск (1,77%). Их суммарная доля составляет 32,9%.

На остальные регионы пришлось 13,38% от всей украинской аудитории интернета. При этом наименьшая активность в январе пришлась на Ровенский, Житомирский и Ивано-Франковский регионы, где насчитывалось всего 0,25%, 0,24% и 0,16% от общей аудитории Интернета.

Общее время, проведенное украинскими интернет-пользователями в Глобальной сети, в январе 2011 года составило более 4,59 млрд. минут, что на 1,47% меньше, чем в предыдущем месяце.