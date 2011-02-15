В Черниговской области на ж/д переезде автомобиль столкнулся с электропоездом
10:23, 15 февраля 2011Транспорт/Связь
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В Черниговской области на железнодорожном переезде автомобиль столкнулся из электропоездом.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации, на переезде возле пгт Куликовка произошло столкновение автомобиля "ГАЗ-3302" с электропоездом сообщением "Чернигов - Нежин".
Погибших и пострадавших нет. Задержка движения поезда составила 40 минут.
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