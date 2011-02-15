ГП «Антонов» начало испытания Ан-158 в условиях высокогорья

Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) 12 февраля начало специальную экспедицию по испытаниям регионального пассажирского самолета нового поколения Ан-158 в условиях высокогорья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Антонов».

В сообщении отмечается, что полеты будут выполняться в Иране с аэродромов, расположенных на высоте 2100 м над уровнем моря. Эти испытания проводятся с целью расширения условий эксплуатации самолетов Ан-148 и Ан-158.

До настоящего времени Ан-158 завершил программу летных сертификационных испытаний. Соответствующая документация представлена на рассмотрение экспертам Авиарегистра Межгосударственного авиационного комитета.

В экспедиции, помимо специалистов ГП «Антонов», принимают участие эксперты Госавиаадминистрации Украины, ФГУП ГосНИИ ГА и «Аэронавигации» (Россия).

Напомним, Ан-158 – региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки до 99 пассажиров, созданный на базе Ан-148. В числе основных отличий Ан-158 от Ан-148: увеличение количества пассажирских мест, удлиненная на 2,5 м пассажирская кабина, увеличение объема багажных полок в пассажирской кабине, усовершенствование конструкции крыла, на 9% уменьшен расход топлива и на 12% - прямые эксплуатационные расходы.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).