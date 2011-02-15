Мининфраструктуры поручило портам разработать программы развития на три года

По поручению первого заместителя министра инфраструктуры Украины Константина ЕФИМЕНКО государственные порты разработают трехлетние планы по расширению и модернизации своей инфраструктуры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

«Мы не можем терять грузопотоки из-за того, что склады портов загружены или достигли предельных показателей обработки вагонов в сутки. Каждый порт должен искать пути для увеличения своих складских площадей и железнодорожных подходов», - подчеркнул министр во время совещания с руководителями областей.

Согласно сообщению, увеличение тыловых площадей и расширение железнодорожных линий и грузовых площадок для разгрузки позволит увеличить суточную норму обработки вагонов, что в свою очередь улучшит показатели работы портов и «Укрзализныци»

К разработке планов развития будут привлечены железнодорожники и представители научно-исследовательских институтов отрасли, расширение будет обсуждаться с местными органами власти.

Помимо увеличения складских площадей и расширения железнодорожных подходов, К.ЕФИМЕНКО поручил руководству портов и «Укрзализныци» рассмотреть вопрос расширения сортировочных станций и подъездных путей портов.