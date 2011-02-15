Положительное сальдо внешней торговли услугами выросло на 40%

В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами по итогам 2010 года увеличилось на 40% по сравнению с 2009 годом и составило 6 млрд. 196,3 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, по итогам 2010 г. экспорт услуг составил 11 млрд. 636,6 млн. долл., импорт – 5 млрд. 440,3 млн. долл. По сравнению с 2009 годом экспорт вырос на 21,2%, импорт – на 5,2%.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 217 стран мира.

Наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта составляли транспортные (67,1%), деловые, профессиональные и технические (12,7%) услуги.