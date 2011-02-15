Украина заинтересована в сотрудничестве со странами Вышеградской четверки - Азаров

Украина заинтересована в сотрудничестве со странами Вышеградской четверки как транзитным регионом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая на юбилейном саммите Вышеградской четверки, посвященном 20-летию организации, сообщил журналистам пресс-секретарь главы правительства Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

В частности, по словам пресс-секретаря, Н.АЗАРОВ поздравил глав правительств Вышеградской четверки с юбилеем организации и отметил ее вклад в развитие добрососедских отношений в Европе.

Кроме того, Н.АЗАРОВ проинформировал о реформах, проводимых в Украине. При этом он подробно рассказал об административной реформе, которая должна сократить расходы.

По словам В.ЛУКЬЯНЕНКО, премьер отметил важность стран Вышеградской четверки как государств транзитного Карпатского региона. Н.АЗАРОВ назвал сотрудничество Украины с этими странами одним из основных направлений.

Кроме того, премьер-министр отметил перспективность строительства ширококолейной железной дороги, которая свяжет Украину с Австрией.