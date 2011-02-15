МВД разъяснило новшества с удостоверениями водителя

В Министерстве внутренних дел разъясняют проект изменений к постановлению Кабинета министров о порядке выдачи удостоверений водителя.

Как сообщили УНИАН в ДСО МВД, по словам пресс-секретаря министра внутренних дел Ирины ШИНКАРЕНКО, на сегодняшний день основным документом, который регулирует международное дорожное движение, устанавливает требования к его участникам и их документам, является международная Конвенция о дорожном движении 1968 года (с поправками, которые вступили в силу 26 марта 2006 года). Согласно ее требованиям, с 29 марта 2011 года в удостоверении водителя должна быть указана конечная дата его действия. Украина является участником этой конвенции с 1974 года. Поэтому теперь всем водителям, которые получат удостоверение на территории нашего государства после указанной даты, в случае намерения посетить страну, которая придерживается конвенции, понадобятся водительские документы, в которые внесены вышеупомянутые данные.

В МВД напоминают, что 24 сентября 2008 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения». В статью 15 Закона «О дорожном движении» были внесены изменения относительно предоставления права на управление транспортными средствами на основании удостоверения водителя с установленным сроком действия.

"Учитывая то, что реквизиты удостоверения устанавливает Кабинет министров Украины, и с целью приведения водительских удостоверений в соответствие с требованиями конвенции, мы обязаны вносить предложения о внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 8 мая 1993 года № 340 относительно введения срока действия национального удостоверения водителя. Департамент ГАИ МВД уже подготовил соответствующий проект", - отметила И.ШИНКАРЕНКО.

Она заметила, что проектом постановления не предусматривается обязательный обмен удостоверений водителя, поскольку это будет происходить постепенно, по желанию владельцев.

Как добавила пресс-секретарь, на данное время на территории Украины действуют водительские удостоверения 7 видов, в том числе образца СССР. Все эти удостоверения остаются действующими. Однако те граждане, которые намереваются пересекать границу, обязаны иметь в удостоверении водителя конечную дату его действия, в соответствии с требованиями конвенции. Те же граждане, которые получили удостоверение раньше, и не будут пересекать границ государства, могут и в дальнейшем пользоваться удостоверениями без внесения изменений.

При этом в МВД обращают внимание на тот факт, что сегодня во всех странах Западной Европы, Америки и большинстве стран бывшего СССР установлен срок действия удостоверений водителя от 2 до 10 лет. Так, в России, Беларуси, Молдове, Литве, Латвии и Эстонии срок действия удостоверений водителя составляет 10 лет.